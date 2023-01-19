迎接癸卯玉兔年，華梵大學特地選在新北板橋中心「橋藝術空間」舉辦「2023迎春書法展」，千載難逢邀請書法界巨擘杜忠誥與李蕭錕、林進忠等知名書法家21人，聯手展出精彩創作，所得半數並將捐贈華梵大學藝術發展基金，成為歲末年終高教界最暖心又吸睛的藝文盛會。

華梵大學「2023迎春書法展」邀請名家一起開筆揮毫。（華梵大學提供）

「2023迎春書法展」由華梵大學人文與藝術學院主辦，由於參展的書藝家都是一時之選，展出的20餘件作品水準極高，15日下午的開幕茶會吸引爆棚的人潮，現場冠蓋雲集，不少藝文界與學術界的文人雅士都前來共襄盛舉。

華梵大學「橋藝術空間」2023迎春書法展，歡迎大眾前往參觀。（華梵大學提供）

策展人華梵大學人文與藝術學院黃智陽院長並當場邀請林進忠、張松蓮、洪能仕、李建德、張日廣、李振明、沈榮槐等八位名家一起開筆揮毫，在紅色扇形春聯紙上寫下「春風」、「如意」、「康壽」、「吉祥」等新年祝賀詞，頓時讓全場嗨翻了起來，充滿濃濃的年味與過節氣氛。

包括臺灣書法家協會沈榮槐理事長、國立臺灣師範大學藝術學院李振明前院長、夏威夷中國日報張冬凝社長、桃園市書法教育學會張日廣榮譽理事長等貴賓都上台致詞，對於華梵大學用心辦展，讓大眾有難得機會一次飽覽20多位名家精彩的書法作品都深表肯定，更稱許展場中每一件創作都是上乘之選，祝賀展覽成功。

華梵大學林從一校長也致詞表示，書法是最能親近大眾與雅俗共賞的藝術媒介，為了推動書藝教育，華梵大學特別成立「東亞書法研究中心」，將書法藝術承接傳統、開創未來，並且橫向連接最新科技與虛擬實境。

華梵大學簡江儒教務長說，華梵大學最有特色的「新六藝」通識課程，所有學生都必須從六藝（琴、陶、書、畫、花、茶）中選修二藝才能畢業，統計發現書法課幾乎所有學生都會修習，是非常熱門的通識課，此次2023名家迎春書法展也是華梵年度壓軸檔，有興趣的社會大眾千萬不要錯過。

書藝家黃智陽院長也說，書法藝術舉足輕重，但在公私立大學的發展卻是每況愈下，令人憂心，華梵大學在板橋熱區成立「橋藝術空間」，希望能將藝術與人流橋接在一起，在學術與民間共構交流下，增加書法藝術的寬度與深度。黃智陽院長並特別感恩此次參展的21位書藝家，同意將所得半數捐給華梵大學作為藝術教育發展基金，「這真是最有意義也最有愛心的開春活動！」

大家一邊欣賞名家作品，一邊交流分享心得，並互道新年快樂，華梵大學推廣教育處也在展場外舉辦「寫春聯，慶春節」活動，吸引許多民眾前來索取春聯，並參觀展覽，大家拿到市面上買不到的名家春聯尤其開心不已。

「2023迎春書法展」展期至1月31日止（1月20日至29日春節假期休館），地點在華梵大學新北板橋中心「橋藝術空間」（新北市板橋區文化路二段242號6樓），歡迎各界人士前往參觀。