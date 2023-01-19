大陸官方「中國微信公號」19日消息，大陸全國網信系統2022年持續加大網路執法力度，依法嚴厲打擊網上各類違法違規行為。據統計，網信系統全年累計依法約談網站平台8608家，警告6767家，罰款處罰512家，暫停功能或更新621家，下架移動應用程式420款，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站25233家，移送相關案件線索11229件。

大陸網信辦稱，各級網信部門結合網路生態綜合治理及「清朗」系列專項行動，集中打擊網路謠言、整治MCN機構資訊內容亂象、整治網路直播和短視頻領域亂象、整治未成年人網路環境、治理演算法濫用、整治應用程式資訊服務亂象、規範傳播秩序，及時查處一批傳播各類違法違規有害資訊、存在違法違規行為、社會影響惡劣的平台和帳號。

針對淘寶直播間及店鋪存在法律、法規禁止發布或者傳輸資訊的問題，網信辦指導浙江省網信辦依法約談淘寶網及相關直播間、店鋪運營主體主要負責人，責令其限期整改，暫停相關功能，從嚴處理責任人，並對淘寶網實施罰款的行政處罰。

針對新浪微博、騰訊微信多次出現法律、法規禁止發布或者傳輸資訊的問題，網信辦指導北京市、廣東省網信辦依法約談新浪微博總編輯、騰訊微信負責人，責令其限期整改，嚴肅處理責任人，並對新浪微博、騰訊微信依法予以罰款的行政處罰。

依法查處「羅戈網」「中華日曆APP」「小舞視界」「沙盤上的戰爭」等違規從事互聯網新聞資訊服務的網站和帳號，下架「功德人生」等74款違法違規開展互聯網宗教資訊服務活動的移動應用程式。依法查處「全媒頭條中文網」「天津補貼」「駐希臘使館辦公室」等一批假冒和侵權網站、平台和帳號。針對存在演算法推薦問題的「愛奇藝」等多款移動應用程式，對其依法採取約談、責令整改和處理責任人等處置措施。

針對網站平台存在色情引流、誘導打賞、暴力謾駡、低俗庸俗等資訊，存在涉網路占卜迷信等資訊，存在使用者帳號發布炫富拜金等資訊，存在涉流量造假、網路水軍，存在侵害未成年人合法權益等違法違規問題，依法對騰訊、新浪、抖音、百度、網易、花椒、鬥魚、虎牙等多家網站平台予以約談相關負責人、責令限期整改、從嚴處理相關責任人，並對網站平台依法實施罰款的行政處罰。

大陸網信辦稱，根據網路安全審查結論及發現的問題和線索，依據大陸《網路安全法》《數據安全法》《個人資訊保護法》，對滴滴公司作出網路安全審查相關行政處罰。

同時，網信辦加強對地方網信部門工作指導，持續加大網路安全、數據安全和個人資訊保護等領域的網路執法力度，上下聯動，形成工作合力。針對個別互聯網企業怠於履行網路安全和數據安全保護義務，依法對其採取罰款、整改、警告、處理責任人等措施。依法查處人民群眾反映強烈的、存在以強制、誘導、欺詐等惡意方式違法違規處理個人資訊行為的「超凡清理管家」等294款APP。針對具有輿論屬性或社會動員能力的「空空語音」等44款APP存在未按要求開展安全評估等違法違規行為，依法對其予以下架處置。