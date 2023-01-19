美國開始從日本撤離老舊的F-15戰機

美國去年宣布，打算以較強大的現代戰機，來汰換駐日本嘉手納空軍基地的老舊F-15。如今美國正從歐洲調來F-16戰機，以填補留下的缺口。

不過，據《歐亞時報》（The EurAsian Times）18日報導，五角大廈說，從德國調派F-16到日本是暫時的，好讓較先進的戰機到亞太區。目前嘉手納仍在逐步淘汰F-15 C/D戰機的階段，一旦它們返回美國就會退役。

來自德國斯潘達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）的美國空軍第52戰鬥機聯隊（52nd Fighter Wing）F-16戰機1月16日已飛抵嘉手納。由於俄羅斯正與烏克蘭交戰，北約（NATO）成員國正拚命確保領空安全，因此美國從歐洲調派F-16到日本，決定可謂十分重大。

美國空軍在聲明中說，隨著F-16開始執行任務，將整合獨特的戰力，以協助嘉手納威懾，「如果有必要的話，甚至戰勝威脅印太地區和平與穩定的侵略行為」。而在決定從德國調派F-16到日本前，美軍2022年11月已派F-22「猛禽」（Raptor）戰機到當地。

事實上，當五角大廈去年決定，要汰換F-15 C/D戰機時便表示，沒有這樣部署的長期計畫，而打算以輪調的方式來進行。美國空軍發言人絲特凡內可（Ann Stefaneko）說，他們會輪調較新式，也較先進的4、5代戰機來填補它們留下的缺口。