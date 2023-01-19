蕭煌奇邀集歌手好友們一起推出新年歌〈新年快樂好厲high〉。（好莉嗨提供）

蕭煌奇在平安夜和耶誕節完成了兩場叫好叫座的演唱會。（好莉嗨提供）

「金曲歌王」蕭煌奇甫唱完兩場座無虛席的《朋友你現在好嗎？》20週年演唱會，今（19日）又推出新年歌〈新年快樂好厲high〉，邀集黃昺翔、李吳兄弟、吉巴奈、方麗庭和楊玉凡一同合唱。創作這首新年歌的緣起，是有次蕭煌奇和經紀人、朋友們一起聊天，提到中國娃娃曾為新年發過歌，但之後這麼多年大家每到過年聽到的都是千篇一律的〈恭喜發財〉等歌曲，因此蕭煌奇登高一呼，找來身邊歌手朋友，利用1天時間共創，將詞曲、Rap和編曲搞定，過兩天配唱完，共只花3天就完成了〈新年快樂好厲high〉，「希望帶給大家滿滿喜氣、滿滿幸福、滿還要更滿的聚寶盆喔！」

蕭煌奇分享在寫這歌時，「我每寫了一段旋律，就給『李吳兄弟』大哥水門王在旁邊寫詞，么弟鴻恩負責錄音，我們就好像一條龍生產線，我一個房間、大哥在另一個房間、錄音在更隔壁一個房間。由阿翔幫我們做後製、編排，很有自己的風格和想法，他的Rap讓這歌加分，畫龍點睛。」

此外，蕭煌奇也發揮創意，拉助理、經紀人們一起來錄o.s.，例如助理開金口錄：「老闆，錢來囉！」放在歌曲中，讓大家聽了開心，蕭煌奇也藉由邀集的歌手朋友們身份，在前奏各用國語、台語、客語、原住民與、大馬語與粉絲道：「新年快樂！」他說認為能在短短時間就把整首歌完成，真的很神奇！「透過我的歌手朋友們，同心協力完成〈新年快樂好厲high〉，陪粉絲一起過新年，真的讚啦！」

而蕭煌奇日前在平安夜和耶誕節開唱，陪粉絲一起過節，其實整個準備過程犧牲掉不少商演和尾牙，但他不以為意，「走過疫情3年，我們要珍惜當下和身邊重要的人事物，希望能用演唱會，帶給大家歡樂和正能量，一起邁向更好的未來！」

農曆新年將至，蕭煌奇唱了近20場尾牙，據悉要一路唱到除夕夜當晚，直到大年初一才休息，身為化妝師助理的小姪女，也跟著在除夕夜南下出班，她嘟著嘴「抱怨」：「叔叔，你為什麼要在除夕夜工作啊？」讓蕭煌奇頓時也很不好意思，情急下回她：「那叔叔過年帶妳去東京玩好嗎？」因此，若無意外，蕭煌奇會帶著親友一起來個兔年開春東洋行。