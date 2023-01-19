台船表示，日前進台船基隆廠維修的海巡署1000噸級的彰化艦，已經於14日完成維修，17日經監造單位及驗船中心完全驗收，並於19日上午7時許離廠，預期將會恢復海上巡邏勤務。

去年11月16日台船基隆廠才舉行彰化艦的交船儀式，據了解，彰化艦交船後，12月下旬在澎湖海域執行勤務回港後，發現左舷靠主甲板的側壁上出現裂痕，海巡署艦隊分署1月10日將彰化艦開返台船基隆廠進行維修。

台船副總經理暨發言人周志明表示，彰化艦是快速艦，為降低艦身重心，採用上層鋁合金、下層鋼結構設計，為了要連結上下層結構，台船以鋼與鋁合金的雙性複合材料，做為連結材料。彰化艦發生裂痕的地方，便是雙性複合材部分。

周志明進一步指出，發生裂痕的位置，與船身的主要結構無關，因此不會對彰化艦的適航性造成負面影響。

至於為何交船才一個多月，竟會發生裂痕？周志明說，經過台船公司及船舶中心會同海巡署艦隊分署共同勘驗的結果，可能是因為冬天澎湖海域的海象惡劣、風浪較大，再加上彰化艦屬快速艦艇，使得側壁的雙性複合材料受到較大的扭轉應力，才從複合材的接合面發生裂痕。但發生裂痕的部分，與船身的結構體無關，不會影響船艦的適航性及安全性。

周志明指出，10日彰化艦回到台船基隆廠後，已經更換了發生裂痕的雙性複合材，14日便已經完成維修，並在艦隊分署、船舶中心及台船共同勘驗後，於17日完成驗收。19日上午7時許，彰化艦已離開台船基隆廠，預計將在短時間內重回海上巡邏勤務行列。