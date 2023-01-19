迎接史上最長農曆年假期，宏達電(2498)除拚擴大VR能見度外，也期望可以靠新推出的VIVE XR Elite打響自家在VR消費市場的聲量，因此，宏達電特別選在台北三創生活園區及高雄SKM Park的VIVELAND虛擬實境樂園，於農曆新年前夕共同推出《新春搶先體驗VIVE XR Elite及紅包抽大獎活動》，民眾在新春假期將可以搶先全球體驗到最新VIVE XR Elite混合實境內容、最熱門VR密室逃脫遊戲《叢林探險》。

日前宏達電於CES 2023(全球最大且最受矚目的國際消費性電子展)中發表同時具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite，獲得CNN等多家國際媒體評為2023最佳展品。在正式上市前，HTC特別於新年期間首度開放台灣民眾搶先全球體驗。宏達電自今(19)日起至1月29日將首度開放民眾體驗，消費者可選擇台北三創園區及高雄SKM Park的 VIVELAND，搶先全球市場戴上VIVE XR Elite，即可體驗各式如射擊、繪畫、音律動感等MR混合實境及PC VR遊戲等內容。

VR市場仍處於初期階段，未來幾年仍待大鳴大放，根據研究機構Omdia預估就指出，消費性VR市場的規模將從2021年的64億美元(約新台幣1830億元)，到2026年，將成長到160億美元(約新台幣4576億元)，年增率高達148％，潛在商機驚人，也使得各家業者積極搶進。宏達電VR以B2B商業應用為起點，本次VIVE XR Elite可說是打進消費市場的一個新里程碑，也力拼可以在商業市場之外，於消費市場同樣站穩腳步。

VIVE XR Elite輕巧機身同時具有支援PC VR的強大效能，可享受高擬真的VIVEPORT和Steam的PC VR內容。將機身上所配備的可拆卸電池移除再加裝專用鏡架，即可瞬間變為沉浸式劇院眼鏡。VIVE XR Elite強悍效能和多變能力，適合遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力應用等領域，且透過現實與虛擬世界的疊合運算能力，帶給消費者全新體驗與玩法。