工具機在內的機械業2022年營運普遍先盛後衰，訂單能見度多半看到第二季，今年年終獎金普遍優於去年。市況不佳，今年農曆春節期間僅台灣瀧澤等少數業者部份產線員工需提前開工，其他業者今年農曆春節多半不加班，與去年僅除夕、大年初一放年假，大相逕庭。

業者指出，2022年第一季接單延續2021年第四季熱度，呈現上半年訂單滿載的榮景。俄烏戰爭爆發後，全球通膨問題日益嚴峻、美國持續升息及原物料上漲，4、5月接單開始下滑，還好新台幣兌美元匯率貶值挹注，營收泰半增長，本業獲利雖遭原物料上漲侵蝕，仍有盈餘，業者今年發放年終獎金普遍優於去年，最少接近1個月全薪；考績表現優異者，最多可領8、9個月年終獎金。

百德董事長謝瑞木表示，百德上半年訂單滿載，開始接第三季訂單，春節期間全面休假，不加班。去年轉虧為盈，今年年終獎金平均1～2個月，優於去年平均1個月。

台灣瀧澤總經理戴雲錦指出，台灣瀧澤去年合併營收及獲利締造史上新高，員工很辛苦，今年年終獎金平均4.5個月，優於去年平均3個月。因應年後交機訂單，台灣瀧澤過年期間，還是會安排部分產線員工加班趕工。

上銀集團旗下上銀及大銀兩公司去年營運均傳捷報，為了留才，年終獎金平均2個月起跳。往年農曆年節，上銀都安排部分產線員工出勤趕工。上銀指出，今年春節假期不打算提前開工。

塑膠機械大廠百塑董事長胡永進表示，百塑去年營運還不錯，今年年終獎金增加15％，年終獎金平均發2個月，優於去年1個多月。

大立機器總經理莊大立指出，去年新台幣兌美元匯率貶值，大力去年營收成長，因應原物料上漲，調漲報價3％～5％，仍不足以彌補成本上漲部分，獲利未同步增長，今年年終獎金近1個月。

身兼台灣工具機暨零組件公會名譽理事長的哈伯精密董事長許文憲表示，哈伯今年年終獎金基本發放1個月全薪，再依個人績效及考核，加發獎金。

台中精機今年年終獎金1個月起跳，亞崴年終獎金平均1.5個月，實際視績效及考核發放。東台維持不論盈虧，每年固定發放1.5個月獎金。