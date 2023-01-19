桃園市橫山書法藝術館開辦首屆橫山書藝雙年展，呈現全球當代書藝最新發展，以書藝與世界接軌。這次雙年展邀請客座策展人東海大學美術系教授吳超然，以「法與無法交織的年代──書法作為一種視覺形式」為主題，邀請台、日、韓、法國等藝術家參與，跳脫傳統書法思維，關注書法在當代藝術中的影響與創新，明起展出至4月24日，邀民眾體驗當代書藝之美。

川尾朋子今在2公尺斗方的牆上揮毫演出，寫下大大的「不變」2字。（桃園市立美術館提供／蔡明亘桃園傳真）

橫山書藝館首屆雙年展邀請吳超然與書藝館督導陳俋佐擔任機構策展人，以共同策畫模式，展開對雙年展的各種想像。今開幕記者會中，特別邀請參展日本書法藝術家川尾朋子到場，在2公尺斗方的牆上揮毫演出，寫下大大的「不變」2字，窺探書法藝術的流變與書寫者的「初心」。

桃園市橫山書藝館雙年展邀請台、日、韓、法國等藝術家參與，跳脫傳統書法思維，關注書法在當代藝術中的影響與創新。（桃園市立美術館提供／蔡明亘桃園傳真）

書藝館表示，這次展覽將近一半藝術家來自海外，囊括東亞各國與歐洲的藝術家，聯合台灣書藝家共42名，以近半數為此展創作新作與既有現當代書藝作品對映，呈獻全球當代書藝的多樣面貌，並探究書法藝術的未來與可能。其中也包括台灣戰後名家對書法形式和內容流變中的沉澱和省思，以及西方抽象藝術與書法如何互相刺激與借鏡。

桃園市橫山書法藝術館開辦首屆橫山書藝雙年展，呈現全球當代書藝最新發展。（桃園市立美術館提供／蔡明亘桃園傳真）

為呼應首屆橫山書藝雙年展，桃美館也邀請桃園在地藝文空間共襄盛舉，以藝術共振概念串聯合作，並以書法藝術為主題舉辦平行展覽，展覽期間橫跨1至5月，參展單位包括桃市府文化局、中壢藝術館、桃園十一份美術館、藍瓦空間及2 GATHER藝起吧。特別舉辦2個聯合活動，包括「書藝平行展觀展集點好康送」與「書藝平行展 優惠換票 2Gather」等，推廣書藝館雙年展及平行展覽，深化民眾認識桃園藝文空間，促進與桃園藝文空間的外部連結。

橫山書藝館首屆雙年展以「法與無法交織的年代──書法作為一種視覺形式」為主題。（桃園市立美術館提供／蔡明亘桃園傳真）

桃美館表示，橫山書藝雙年展不僅希望能鋪陳一個藝術史的討論脈絡，更盼透過展出不同類型如平面、錄像、裝置等作品，豐富眾人對書法的未來想像。盼未來書藝雙年展成為桃園城市亮點之一，讓世界看見書法藝術在台灣、在桃園的可能性。