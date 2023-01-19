實價揭露，新北市新板特區有兩筆豪宅新交易，土城何姓買家去年11月以總價1.4億元，無貸款買下新站路「謙岳」23樓戶，單價80.2萬元，是「謙岳」睽違八年，首度重回八字頭行情，也登上2022年新北市豪宅單價亞軍寶座！台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新板特區是過去大坪數豪宅的推案聚落，「世界花園橋峰」2013年曾以單坪92.2萬元登上板橋一哥的寶座，「謙岳」最高單價也曾達89.9萬元，但2014年房市反轉直下，大坪數豪宅滯銷，且屋齡逐漸增加，新板豪宅單價一度掉至5、6字頭，不過近年豪宅買氣又逐漸回溫，也使得低點入手「世界花園橋峰」的買家，在六年後得以獲利出場。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計2022年新北前十大豪宅，由「三輝玳門」頂樓32樓露台戶，單價91.7萬元奪得冠軍，也創下社區新高紀錄，而2022年新北前10名豪宅社區當中，板橋就佔了近一半的席次，其次是永和、新莊區各有兩個社區入榜，分別是永和「吉美一品花園」、「仁愛101」、新莊「遠雄九五」、「中悅檀悅」，前八名都有7字頭的行情。

台灣房屋板橋雙十加盟店店長游芝嫻表示，「三輝玳門」就位於捷運江子翠站旁，擁有文化路二段黃金門牌和絕佳交通地段，社區規劃3~4房的中大坪數產品，樓高達32樓，可說是江子翠的地標新建案，近一年社區平均單價約86.3萬元，未來還有增值的機會，與台北市僅一站之隔，因此買方不乏台北客，包括中小企業老闆、高階主管等客層，自住或為下一代置產之用。

張旭嵐分析，新北除了板橋之外，近年興起幾個新銳重劃區，也吸引偏好購買新建案的買方目光，像是中和左岸重劃區、新店央北、新莊副都心、頭前重劃區等，不乏知名建商插旗推出大坪數豪宅新案，成屋像是「遠雄九五」、遠雄左岸系列等、預售案則像是新店「宏盛心中央」，去年成交13樓頂樓戶，單價站上83萬元；另外新店都更預售案「合環LANDMARK」，2021年時交易42樓頂樓戶，單價88.2萬元，拿下該年度新北豪宅單價冠軍。