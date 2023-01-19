台南一名25歲男子阿祥（化名）與前女友分手後，竟擅自將先前交往時偷拍下的性愛照片外流，慘被前女友告上法院。台南地院審結，依散布竊錄非公開活動內容罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，25歲男子阿祥與前女友分手後，於2018年1月間將先前交往偷拍的口交照片及前女友裸露胸部的照片上傳到社群平台，直到2021年間，前女友意外在網路上發現自己遭偷拍的照片，憤而報警究辦。

台南地院審理時，阿祥辯稱，前女友有看鏡頭，否認照片為偷拍，且部分照片的女主角並非前女友等語，但法官勘驗證據後不採信說法，認為阿祥與前女友分手後，竟於社群軟體上以散布不雅照片的方式，侵害前女友的隱私權，導致其身心、名譽受損，實在不該。

法官考量阿祥於法院準備程序時坦承犯行，也與前女友達成調解並履行賠償義務完畢等一切情狀，依犯散布竊錄非公開活動內容罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。可上訴。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同；前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。