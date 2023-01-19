現金為王，美元優利存款為超級王！匯豐台灣19日突襲，拋出包括美元在內的外幣換匯優利定存「7天期年息10％」重磅，輾壓土洋銀行近期相當吸金的美元3個月期優惠年利率4.88%。

匯豐台灣表示，迎接兔年財運，為滿足客戶多元資產配置的需求，現有的「卓越理財」及「運籌理財One能戶」客戶，皆可參加此次的外幣換匯優利定存活動，單筆最低承作金額為等值10,000美元，個人承作金額無上限！匯豐台灣亦針對新開立之「卓越理財」客戶，推出美元優利定存6個月、年息最高 4.88％的超級優惠，單筆最低承作金額為5萬美元。

匯豐銀行客戶此次可將任何幣別的資金 (包含台幣) ，換匯至7種外幣：美元、紐幣、英鎊、加幣、澳幣、歐元或港幣，換匯後的資金可參與7 天期定存年息10％的活動。類似短期、卻年息極高的外幣優利定存，有富邦銀行推市到3月底的「1個月期、年利率8%」超高優惠利率，但限制條件為單筆最低起存金額美金100元，每人專案合計最高限額美金2,000元。

渣打國際商業銀行的美元優利，則針對「活存」年息最高加碼4.88％，1月底前於渣打銀行活動官網完成登錄，3月底前轉進美元活存帳戶的新資金，可享最高加碼4.88％的優惠年利率。

渣打銀行財富管理團隊指出，聯準會升息加上避險需求，美元短中線偏強的態勢相對明確，加上升息幅度與分次調整的預期，美元優惠利率存款可望成為短、中天期資金最佳的停泊處所。