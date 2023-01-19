為了讓街友們好過年，台北市勞動局近日推動年節臨工專案，讓街友們在春節期間能夠打工領取津貼。不過就服員卻發現一名29歲的女街友「小蕭（化名）」，畢業於師大附中、曾就讀國立大學，卻因為不堪在竹科工作的父母壓力，最後離家出走成為街友。

小蕭透露，她的爸媽都是竹科工程師，從小對她寄予厚望，而她也隨著父母期望考進師大附中、國立大學，不過爸媽還是無法滿意，在家庭高度壓力下成長的小蕭，逐漸發現無論如何都無法滿足爸媽期望，終於離家出走流浪街頭。

幸好在就服員努力勸說下，小蕭鼓起勇氣參加勞動局的年節臨工專案，小蕭認真學習10天課程後，和勞動局提供的臨時工作順利接軌，也成功找到成就感，因此希望就服員在年後也能幫忙她尋找工作。

台北市勞動局長高寶華表示，目前列冊有案的街友約600多人，其中僅約36%設籍台北市，代表大部分街友是離鄉背井到台北流落街頭，因此台北市特別推出年節臨時工作專案，依據工作時數不同，最高可領取1萬4080元，成功吸引151名街友參加。