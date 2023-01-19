「房仲第一品牌」永慶房產集團2022年不僅新展240家店，集團總銷更直逼8000億！為慶祝豐收成果，1月份於全台連辦16場尾牙，總參與人數逾2.4萬人，累計抽獎獎金加獎品達數千萬元！壓軸最大場今(1/19)於南港展覽館展開，有逾4千名的永慶房屋員工與眷屬參與，備有超過1400份尾牙抽獎禮，最大獎更送出汽車一台，總計金額逾千萬元！

永慶房產集團尾牙因嚴守防疫沒有晚宴，而是請員工以店、部門為單位，自行安排聚餐，以全體同仁健康安全為最高原則！但尾牙規模不減！當天不僅邀請到樂天「Rakuten Girls」和兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，峮峮、若潼、雅涵等知名啦啦隊成員現場熱舞，為永慶經紀人歡呼，還有Ella、玖壹壹、韋禮安與告五人接續熱力開唱與員工、眷屬同歡。

韋禮安獻唱電影「月老」主題曲《如果可以》。(圖/永慶房產集團提供)

Ella合體玖壹壹，《來個蹦蹦》蹦出全場最高潮！(圖/永慶房產集團提供)

永慶房屋豪發1.5億幸福成家基金

永慶房屋總經理吳良治宣布發放金額與領取人數雙雙再創新高，將發出1.5億元《2022幸福成家基金》給600名經紀人時，為永慶的尾牙掀起第一波高潮！《幸福成家基金》主要是獎勵績優經紀人，不限年資，只要業積達標，經紀人每人每年最高可領到250萬，打破傳統「資歷越長獎金越高」或「職級越高獎金越多」的職場潛規則！《2022幸福成家基金》發放金額較去年成長近5成，9年來更已累積發放已超過6.3億元，展現永慶房屋對人才的重視及打造幸福職場的軟實力！

永慶房屋同仁每年最期待的榮耀時刻，則是結合尾牙一同舉辦的《年度超越巔峰業績競賽頒獎典禮》，當年度業績冠軍吳政陽搭乘價值超過2千萬元的麥拉倫（McLaren）650S Can-Am進入會場時，引爆全場歡呼，所有永慶同仁都為這睽違兩年的光榮時刻激動萬分！

永慶房屋於尾牙上發出1.5億幸福成家基金。(圖/永慶房產集團提供)

兔年限定前12個月每月保障5萬元

有鑑於2023年全球經濟、政經局勢多變，為幫助更多求職者安心、穩定工作，永慶房屋特別推出兔年限定「鴻兔大展512專案」，凡2/1至12/31錄取報到的業務新人，即享有前12個月每月5萬元的保障。

「鴻兔大展512專案」提供業界最長的新人收入保障，且強調「不綁約、不扣薪、不爆肝」。他強調，業務新人享有前12個月每月5萬元的保障，但不需要綁約，也沒有要求達成業績才能享有保障的限制；更不會巧立名目抵扣，即使中途離職也不會追討。吳良治表總經理表示：「永慶的誠實服務讓我們贏得客戶認同，這幾年的績效表現大幅領先同業，因此我們決定加碼，提供求職者業界最好的就業選擇，提供高薪、高保障與聰明工作健康生活的幸褔職場，歡迎有服務熱忱的人一起加入成為我們的夥伴，共創未來!」

永慶房屋2023年持續提高市佔，推「鴻兔大展512專案」，凡2/1至12/31錄取報到的業務新人，享有前12個月每月5萬元的保障。(圖/永慶房產集團提供)

誠實房仲成就第一 2022年總銷近8000億

永慶房產集團董事長孫慶餘也在尾牙率領高階主管感謝同仁一整年的努力付出，在全球政經局勢變化不斷的2022年，在炒房歪風猖獗的市場下，永慶人依舊堅守「先誠實再成交」的承諾，保障消費者權益，做捍衛居住正義的推手。展望2023年，永慶房產集團目標全台店數突破1800店，讓誠實旋風席捲全台，提供全台消費者誠實、安心的服務。