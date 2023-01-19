賞櫻專車路線圖。(黃敬文翻攝)

隨著櫻花季節到來，今年淡水天元宮三色櫻花期已經開始，往年皆會吸引大批遊客前往賞櫻，周邊也會進行交通管制，開車非常不便；新北捷運公司表示，新春走春到天元宮賞櫻，不妨搭乘淡海輕軌前往，而且還可以搭配購買淡海輕軌一日券，當日內可以回無限次搭乘，沿線多個淡水景點一次玩遍。

淡水天元宮一直以來都是北海岸賞櫻盛地，今年的三色櫻花期已經開始，新北市景觀處與天元宮合作，自18日至29日再天元宮舉辦「新北蒔花好綻 浪漫櫻花季」活動，白天欣賞粉櫻，夜間也有光影夜櫻可以欣賞。

被避免遊客塞車，可搭乘淡海輕軌在V05淡金北新站下車，轉乘866、875、875、876、877路線巴士，或騎乘Ubike只要25分鐘即可抵達，另外天元宮賞櫻專車的頭班車於上午8時由捷運淡水站發車，末班車則下午5時由天元宮發車，尖峰約10-15分鐘一班，會視人潮機動調整班距，並有人員在現場導引搭乘，且接駁公車與輕軌也有1小時內轉乘優惠，1280定期票也可使用。

新北市交通局指出，賞櫻專車往返淡水捷運站與天元宮，增加停靠北新路上「福德宮」公車站，該站距輕軌V05淡金北新站約220公尺，步行約3分鐘，建議民眾可搭乘捷運或輕軌轉乘賞櫻專車前往，另外花期與櫻花相近的木蓮花位於楓樹湖，距天元宮僅1公里，也可一併納入賞花行程，可在天元宮搭乘866、875、876、877等公車路線至「觀光果園」站下車。

新北捷運公司表示，淡海輕軌沿線附近還有金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑千手千眼觀世音菩薩聖像」的緣道觀音廟，可於V06新市一路站搭乘接駁巴士前往，適合新春祈福也是沿線打卡熱點，沿線的公司田溪也有櫻花步道，V26淡水漁人碼頭站則有觀音山美景及幾米主題樂園，周邊還有金色水岸自行車道及馬術園區等知名景點，非常適合全家人安排輕鬆的親子走春行。