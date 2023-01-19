中華快遞勞資爭議再起，工會日前通過投票，不排除春節前突襲罷工；經過交通部長表態支持補足績效獎金並介入協調，勞資雙方敲定1月30日召開協商會議，工會並表示1月31日將「決戰董事會」，將視董事會結果決定下一步罷工行動。

中華快遞工會表示，去年7月資方承諾加薪之後績效獎金仍不得低於前2年平均值，不料春節前僅領到1個月，未達前2年平均值，資方承諾跳票。昨日交通部長王國材緊急致電中華快遞工會理事長陳宏春，表態支持補足績效獎金，但希望工會給資方時間，讓董事會開會；今（19）日早上中華快遞公司董事長薛門騫亦致電工會，表示1月30日（周一）下午1點將召開公司與工會的協商會議，除了績效獎金外，也會一起協商調薪制度方案。

工會指出，由於1月31日下午2點將召開董事會，工會當天早上將召開臨時會員代表大會，並在董事會結果出來後，依據公司的誠意與善意，決定下一步的罷工行動。