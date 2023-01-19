三井LaLaport南館試營運人潮湧入東區，台中經發局協調業者加強疏導。圖/台中市政府提供

台中市東區三井LaLaport南館試營運進入第3天，購物人潮持續湧入，由於商場鄰近建國市場，適逢農曆年前民眾至市場趕辦年貨，造成大批人車湧入，台中市政府經濟發展局連兩天至現場分別與三井LaLaport副總經理川邊直樹、店長徐柏月及市場自治會進行協調，共同加派人手疏導當地車流，減少違規停車問題，力拚經濟，也讓交通更順暢。

三井LaLaport南館試營運人潮湧入東區，台中經發局協調業者加強疏導。圖/台中市政府提供

經發局長張峯源表示，為維護當地停車秩序，市府、建國市場自治會及東區分駐所已於除夕前三日(1/19至1/21)針對重點區域加派人手進行管制，三井公司也將提高規格加強交通引導，包括雇用13位義交，春節連休期間則提高至18位義交引導交通，並強化加設指示牌進行指引；另外，周邊振興路設有免費停車塲，請民眾多加利用。

張峯源表示，經發局同時協請建國市場自治會增僱義警於每日上午6時起管制樂業二路，沿線設置交通錐，禁止停車；建國市場3樓委外停車場業者將協助停車場車輛疏導，防止車輛回堵；另樂業二路嚴重道路違規停車問題，東區分駐所也派駐員警加強疏導車流、持續加強周邊違規車輛執法；經發局也將加派同仁於除夕前至現場協助勸導違規民眾，並引導民眾至免費停車場停放車輛。

經發局說明，目前三井LaLaport南館提供503格汽車、582格機車位，建國市場提供793格汽車位、163格機車位，振興停車場(台中市東區振興路148-1號湖濱城旁空地)設有1200格機車格，其中建國市場及振興機車停車場皆免費停放，呼籲民眾開心採買年貨之餘不要違規停車，以免被拖吊開罰；另為省去塞車及停車問題，建議可多利用公車、火車、高鐵、捷運及接駁車等大眾運輸前往，憑實體車票或悠遊卡的搭車紀錄還可在三井LaLaport兌換100元折價券。