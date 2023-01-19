行政院長蘇貞昌19日下午前往總統府，車隊罕見地從正門進入。（黃世麒攝）

搶拍畢業照？蘇貞昌宣布「率閣員總辭」 綠委扶肩燦笑合影 @ChinaTimes

宣布「將率內閣總辭」 蘇貞昌：請總統儘速指派新閣揆 @ChinaTimes ​

立法院19日下午完成總預算三讀，象徵行政院長蘇貞昌現階段任務完成，他前往立院致意時後，隨即快閃驅車與蔡英文總統會面，兩人面談長達1個多小時，蘇約在傍晚5時18分步出總統府返回政院。他隨後在臉書宣布，為開創新局，我再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，「我將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局」，祝福新的行政團隊能夠做得更好。

以下為蘇貞昌臉書全文：

四年前，民進黨選舉大敗，我穿著雨衣，站在吉普車上，在風中，在雨中，一條街一條街的謝票，當時我是滿懷感激地向一輩子關心、支持我的鄉親道歉、道謝、道別。沒想到，在蔡總統一再懇託下，意外多出再任行政院長的這四年。

有這四年能為國家做事、為人民服務，是我畢生最大的榮幸，也是時代的惠賜。我由衷的感謝這一路來行政團隊夥伴的鼎力相助、蔡總統的信任、立法委員的指教和支持，讓我們做出一些成績，護國衛民，守住台灣。儘管還是有許多想做的事還來不及做，有些事也做得還不夠好，但我們確實是殫心竭慮，懇請國人同胞能夠寬諒，更特別要感謝這一路來支持和鼓勵的人們。

中央政府總預算案剛剛在立法院完成審議，我面報總統：敗選當夜，總統以「我已辭黨主席負責，沒有辭總統，你行政院長也不能辭」，二度要我留下。我也體悟此時辭職不管，掉頭走人，固然瀟灑，但正在立法院審議的中央政府總預算，必遭退回，要求新揆上任重送、重新審查。政局動盪，莫此為甚，只好堅此百忍，頂住笑罵，穩住行政團隊步伐，夙夜匪懈。

如今總預算案已然通過，而且在新年伊始，行政院就推出 16 項惠民措施，福國利民，並依總統核示推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，且已經立法院查照同意。另依國安會議結論，經行政院會通過後將「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」送請立法院審議，希望開春後能給全民每人6000元的新春祝福。

近期內行政團隊也完成包括屏鵝公路 141 公里纜線地下化暨種樹百里 2.0、國 2 甲線、國 4 台中環線豐原潭子段等諸多重大建設，更以最快速度搶通台9線蘇花公路大清水隧道的坍塌路段，這都攸關國人春節返鄉出遊旅運的便利性。

國政千頭萬緒，行政團隊夜以繼日，一刻未曾停歇，雖然辛苦，但運作如常，政局幸獲穩定。

此刻，為開創新局，我再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，我將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局。祝福新的行政團隊能夠做得更好。祈願台灣安好，民豐國富。天佑台灣！