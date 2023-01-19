停靠在高雄小港區漁會前碼頭的多艘漁船，今下午4點多傳出火警！高雄港務消防隊、高雄市消防局獲報後，派出多輛消防車前往救援，火勢約在半小時左右控制，共有4艘漁船起火燃燒，所幸無人員受困傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

濃黑煙直竄天際。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市政府消防局及高雄港務消防隊19日下午4點17分，接獲小港漁會前漁船火警，從遠處就可見濃黑煙竄天際，幾艘漁船陷入火海，消防人員抵達現場後趕緊撲滅火勢，共4艘漁船受波及，均無人員受困受傷。起火原因目前由火調人員調查中。