國民黨台北市前議員羅智強2022年原本打算投身桃園市長選舉，但最後禮讓給前行政院長張善政，羅非但沒有失志，後續還積極為全國國民黨候選人站台、輔選，可說在這次九合一大選功不可沒。人氣不升反降的羅智強現在成為藍營的人氣巨星，YouTuber《彼特王出任務》舉辦「羅智強參選立委，希望他去哪一區」投票，短短6小時就吸引超過2萬6千名網友參與。

截至今（19）日下午五點半，對於羅智強未來該選哪區立委，支持他留在戶籍桃園的民眾最多，高達46%；盼望他能留在過去的議員選區台北市的居次，有25%；而認為羅智強該在新北市、台中市選立委的民眾各占5%；另外還有19%的人則是抱持「他可以到其他選區挑戰」。

大部分支持羅智強到桃園選立委的網友表示，「強者就是要幫善者，支持到桃園幫忙好壯大善良執政的張市長」、「戶籍己遷去桃園，又行走了整個桃園城市至山中，那邊都是為國服務，祝羅智強成功」、「為了之後的市長，先成為立委為桃園市民先打拼，先熟悉地方」、「張善政行政能力好但是火力不足，要找個猛將輔佐才好。」

還有一些民眾則提出不同意見，尤其是南部的支持者對羅智強更是殷殷期盼，「高雄三民區需要他」、「艱困選區如台南，高雄或屏東」、「要就去艱困選區，這樣才能顯出他的能耐」、「他是戰將，去那裏都可以！」、「強者只要進國會那邊都好」、「原台北市議員，應在地深耕」。