Up直播近年來致力於豐富直播內容，打造主播們的職涯發展多元化，除了持續深耕運動與模特兒等異業結盟外，近期也宣布進軍聲播創作內容，推出名為「馬德·法克」的首個Podcast頻道，以詼諧輕鬆的談話風格，針對Up直播內的知名主播和時下爆紅KOL做幽默訪談，一推便話題滿滿，造成網友的熱議。

節目以主題性逗趣對談搭配辛辣的快問快答為主要內容，首集來賓便請到人氣爆棚的百萬IG網紅許薇安來到節目中，以「渣男辨識」為暢談主題，向來敢講的她也不藏私大方分享了自身感情史與被渣經歷，並針對時下討論度極高的棒球員看貓事件做出看法，另主持人不禁冷汗直流，而快問快答中許多辛辣的大尺度問題，也讓許薇安表示大呼過癮。

台啤英熊啦啦隊隊長纁曖也登上「馬德·法克」分享擇偶條件。（Up直播提供）

後續幾集來賓也都是大咖雲集，台啤英熊啦啦隊隊長纁曖、人氣KOL鳥神和入選WBC經典賽的統一獅啦啦隊女神瑟七等人，紛紛輪番上陣與主持人空中逗趣對談，並大方分享自身擇偶條件，另粉絲們相當興奮，能透過節目了解到女神的另一面。節目目前已推出5集訪談內容，在SOUND ON、Spotify、KKBOX、Apple podcast等音樂媒體中皆可收聽，歡迎大家一同線上吃瓜。