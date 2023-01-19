「北一女神」蔡瑞雪15日PO與(G)I-DLE舒華的合照，透露兩人已認識許久，未料被Dcard網友公審外貌，挨批「長相變好奇怪」、「修圖只修自己」、「瀏海很像好幾天沒洗頭」等；對此，蔡瑞雪上傳無修圖版本，親自回應網友的質疑。

蔡瑞雪趁著南韓當紅女團(G)I-DLE來台表演，在後台與台灣團員舒華合照，並PO網寫道：「從妳還沒出道就在韓國一起陪伴、互相加油打氣，一直到現在看到在舞台閃閃發亮的葉舒華，真的好感動，歡迎回台灣～」

想不到照片被轉PO到Dcard，以標題「蔡瑞雪長相變好奇怪」批評她的長相，吸引破千名網友留言討論，其中「這個女人太狠了，修圖竟然只修自己」、「臉變很尖，不知道是不是修圖」、「瀏海很像好幾天沒洗頭⋯」、「變得沒有下顎線，有點非人類」、「她頭上的條碼可以嗶出價錢嗎」等負面評價被不少網友認同，但也有人幫蔡瑞雪說話，認為沒必要這樣嘴她。

爭議延燒3天，蔡瑞雪昨（18日）用手機螢幕錄影的方式PO與舒華合照的原圖，承認15日發出的照片有使用美膚、美顏等特效小修，但沒有只修自己。至於瀏海看起來很油的原因，她解釋因為日本很流行濕瀏海，才用濕髮專用的膠，下次會多注意造型，感謝網友的提醒。

面對部分網友懷疑她是否整形，蔡瑞雪全盤否認，稱「臥蠶是用化妝的，沒有打東西啦」、「下巴從小就是尖的，完完全全沒有動過」，高中的照片都能作證。蔡瑞雪坦言有戴過牙套和減肥，現在體重約39、40公斤，最近的狀態可從嘉義廣告與和服影片一目了然；最後，她高EQ地表示：「不管是正面或是負面的評價，都謝謝你們，愛你們。」