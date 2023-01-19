紐西蘭最年輕總理阿爾登（Jacinda Ardern）今拋下閃辭震撼彈，決定今年不尋求連任，將於下個月7日正式結束達5年的總理任期。而關於她未來去向引起諸多臆測，有消息透露她將入主聯合國，對此本人也親自澄清。

被譽為全球最有影響力的女性之一、紐西蘭美女總理阿爾登今天在新聞發表會上話鋒一轉，強忍眼淚宣布，2月7日將卸任在位5年半的最高職位。她以「油箱」來比喻，自認現階段不再有足夠的「油」擔任總理一職，稱這個位置需要儲備滿油、甚至超過，能付出的所剩不多，「如果繼續下去將是一種傷害」；卸任後最想做的事是，多花一點時間陪伴未婚夫蓋福德（Clarke Gayford）和女兒妮芙（Neve），除此之外沒別的計畫，同時，也對到場支持的蓋福德甜蜜喊話:「我們把婚結了吧!」

回顧阿爾登任內為女性工作權發聲、邊育兒邊治理國家等，直言敢做的個人特色鮮明，曾於2018年9月，帶4個月大的女娃進入聯合國，成為歷史上第一奇景，在當時造成全球轟動；有傳聞指出，她將在卸任後轉行投入聯合國的工作，她隨後也回應記者:「辭職這件事才是全部的重點，你可能沒有意識到這個事實，所以UN不列在所關注之事。」