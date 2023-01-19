日月潭櫻花季將於2月初登場，2大必訪賞櫻景點九族文化村與國立暨南國際大學，將舉辦賞櫻體驗活動，櫻花茶會、講座、自行車遊程、市集、人文體驗等，邀請大家漫遊大日月潭，享受櫻花樹下的浪漫。

日月潭周邊包括九族文化村、國立暨南大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷及有水巷、信義鄉光復巷等各處，都是賞櫻景點。

今年九族櫻花祭，台灣第一夜櫻將於2／6~3／5舉行，每天贈送免費燈籠讓遊客提著燈籠賞夜櫻，還規畫太鼓迎春、櫻花鄉情民歌、夜舞祭、YOSAKI舞蹈快閃等展演；現場也有浴衣出租、花見野餐席、櫻花市集、花見通童玩攤等多項活動，讓民眾感覺秒出國，彷彿置身日本、滿足異國情懷。周末期間還有櫻花茶會（2／10、2／24）、櫻花餐桌（2／10）與「文學與咖啡茶的對談」（2／18）等活動。

日月潭國家風景區管理處結合日月潭觀光圈，由南投縣桃米休閒農業區推展協會，推出「櫻花騎跡自行車領騎遊程」，規畫「暨南大學櫻花林」、「東光櫻花林」以及「日月潭有水巷」等3條體驗路線，民眾可以騎單車賞櫻花，用慢旅行體驗健康又愜意的遊程，特別安排風景名勝造訪、金線蓮茶品茗，以及搭乘流籠體驗等。