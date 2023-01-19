2022九合一選舉綠營慘敗，閣揆蘇貞昌去留也成為眾所矚目。為了還稅於民、普發現金6000元所加開的立法院臨時會也來到最後一天，蘇貞昌今(19日)與民進黨立委大合照，前立委林濁水表示，蘇一改自比袁崇煥的孤臣姿態，反而和一群頂多「私下握手偷搔手」的立委擁抱，同時又未如預期在議場發表談話，隨即離場，他覺得懸疑似乎會繼續懸疑。然而下午最新消息傳來，蘇貞昌宣佈率內閣總辭，打破外界揣測懸念。

蘇貞昌日前語出驚人表示：「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」引發各界議論，直呼蘇是否將總統蔡英文比作明朝亡國之君崇禎皇帝？也對「清兵」所指為何多所揣測。而蘇貞昌近日也曾說，高雄市長陳其邁第一時間出來誇讚行政院，讓他覺得很溫暖，像有些人就不敢出來講，做再多也認為是應該的，「私下跟我握手偷搔手的，嘿嘸卡抓（台語：那沒有用）」，由於蘇並沒有點名偷搔手對象，讓外界充滿聯想。

今(19日)是農曆春節前立法院臨時會最後一天，蘇貞昌是否在本日確定辭閣揆引發關注。林濁水早先在臉書PO出他的觀察：「蘇貞昌一改對立委抱怨自己是沒有人挺的袁崇煥的態度，反而和一群頂多握手指頭偷偷扣扣的立委擁抱，同時又未如預期在議場發表談話，隨即離場。」

「懸疑繼續懸疑。」林濁水表示，「看來想想總統還要繼續想想。」

然而下午約5點35分最新消息傳來，蘇貞昌在臉書發文宣佈，再次向總統表達請辭，將率全體閣員總辭，「以利總統佈展新局」，辭職一事似已無懸念。