跨越秀姑巒溪高寮大橋被震垮，現已搭建臨時便道。（九河局提供）

去年918強震，花蓮縣玉里鎮高寮大橋被震垮，縣府與九河局協調，在做臨時便道，雖已於昨天開放通行，不過考量春節人車量大，縣府調派廠商協助鋪設瀝青混凝土路面，今明兩天封路施工，除夕當天開放通行。

這場強震，花蓮南區鄉鎮受損嚴重，當地聯絡道路、跨越秀姑巒溪的高寮、崙天和玉長大橋，傳出傾倒、墩柱受損，已經無法通行，影響河東地區數千民眾出入，也影響農產運輸，必須繞遠路相當不便。

縣府向中央政府爭取震災受損設施重建經費，行政院核定高寮大橋重建經費9億9404萬2千元、崙天重建經費2億6990萬2千元、玉長大橋重建經費5億2798萬7千元，目前已委託廠商設計規劃中。

等汛期結束後，縣府先行施作便道供人車通行；崙天大橋臨時便道，先於去年底完工，同時向九河局協調獲許可河川公地作為高寮大橋臨時運輸便道，本月18日完工通車。

考量春節假日人車量大，縣府現勘檢討後，今、明兩天封路，請廠商鋪設瀝青混凝土路面，21日除夕恢復通行，由玉里鎮公所負責安全管制及設施管道，採日間通行，夜間、颱風、大雨則禁止通行，也禁行15公噸以上大型車，請用路人務必留意通行時間。

此外，九河局也加強便道區域工區安衛設施及動線區隔，並提醒通行民眾遵循公所路線指示，勿入工區，以維安全。