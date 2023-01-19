RMK充滿金色風格的彩妝，頗受美妝市場青睞。（RMK提供）

不少美妝品牌已經針對2023年的彩妝趨勢做出預測，並推出相對應的色系與妝容手法，綜觀美容商品市場風向球來說，Y2K妝容仍舊流行上好一段時間，而帶有復古味的金棕色系眼影盤也將在明年大行其道，加上更深的眼線妝，強調自然保養的素雅肌膚即為美感的自然肌也將成為一股不可忽視的美容界新力量。

＃RMK

RMK近幾年在美容市場都取得不錯的成績，今年年末品牌為消費者指引的未來方向充滿琥珀金色力量，品牌概述是指色彩靈感源自RMK創意總監Yuki看到義大利拿坡里光明燦爛的街景夕陽而生的靈感，他以充滿力量光芒的金黃色做為來年開春的主要色彩，一系列商品從水感眼蜜、眼線筆、眼影等，均換上了光明燦爛的金色力量，也揭示了明年將充滿光明希望。

＃Dior

法國精品迪奧（Dior）在明年發表的彩妝系列打造一系列的豹紋限量作品，從1月1日開賣時就引起不少話題，全新包裝的豹紋外觀吸引了不少豹紋控，雖然豹紋也是Dior品牌核心符碼之一，但這幾年在Oblique狂潮襲捲之下，已甚少見到知名的Dior豹紋圖樣。此次經由彩妝創意形象總監Peter Philips讓它重回彩妝身上，也是話題焦點。迪奧豹紋限量系列共發表《超完美氣墊粉餅》、《超完美持久氣墊蜜粉》，並首次推出《時尚豹紋彩盤》，以富含大地色系的色彩圖樣，昭示2023年金棕色系將再度大行其道。

＃NARS

亞洲熱門色 NARS裸光肌萃粉底精華1900元。（Nars提供）

自然色系也是重點，迪奧超完美持久氣墊蜜粉 豹紋限量版，售價2500元。（Dior提供）

如果要強調裸裝美感，那不能不提到Nars的裸光底妝家族。隨著審美觀念的改變，肌膚自然透亮的美感也是明年的大方向之一，如果還是羞於大膽秀出自己赤裸的膚質，那選擇Nars裸光色系妝品可謂絕佳解。以LRC聚光保濕複合物為肌膚注入生命力，加上美膚底妝Nars小光瓶、定妝霸主Nars小白鬆粉，都是Nars想向大眾溝通的－自然妝感才是后道。