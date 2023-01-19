近日因大陸一款螺螄粉包裝標語引爭議，經濟部長王美花17日表示，市面上的螺螄粉「不是走私就是虛報」，將要求所有通路下架，此外其他陸製零食也被波及，知名零嘴「黃飛紅麻辣花生」也被點名從來沒有准許進口，屬於原則禁止，引發民眾熱議，近日藝人蕭亞軒被流出「偷吃黃飛紅麻辣花生」的截圖，讓大陸網友直呼「可愛又叛逆」。

蕭亞軒今（19日）在微博的粉絲群聊天室與粉絲互動，她曬出黃飛紅麻辣花生的照片，調皮表示「正在偷吃」，有粉絲將聊天室截圖後發到網上，大陸網友紛紛表示：「女王行為」、「一身反骨elva哈哈哈」、「也這麼愛吃花生」、「這個花生確實很好吃，不知道為什麼現在才火」、「有好感了」、「果然瀟灑小姐」、「好感度滿了」、「姐真的笑死我了～」、「姐，也太可愛了吧」。

蕭亞軒前年被愛犬咬傷，花了很長一段時間休養，鮮少公開露面，她去年在金曲獎典禮現身，霸氣宣布回歸音樂圈，令許多歌迷激動，蕭亞軒說出道當年恩師姚謙沒有幫她報名金曲獎，之後發行了16張國語專輯也從未入圍過，表示：「我決定要出席金曲盛會很重要的原因，是因為我要以一個沒有入圍過金曲的人，鼓勵所有的音樂人繼續在這行業奮鬥努力，更謝謝大家堅持付出成就很多好歌」。

蕭亞軒在粉絲群聊天室的交流內容被流出。（圖／微博）

經紀公司也透露蕭亞軒正在籌備新專輯，所有製作過程她將全程參與，並透露將在2023年結束前辦不只一場的演唱會，讓粉絲激動不已。