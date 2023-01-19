網傳豬仔遭凌虐影片 刑事局：淡水已破案件勿恐慌

近日網路流傳1則男子疑似求職，被控制在房內遭多人凌虐的2分鐘影片，刑事局查證，該段影片是新北市警察局去年10月25日在淡水地區偵破的假求職真拘禁的案件，嫌犯監控現場回報幹部拍攝的影像。目前該案主嫌「茶董」、「傅姊」及其餘27名成員均由落網並被求處重刑，警方已救出58名當事人，請民眾勿過度恐慌。

為防制求職遭詐騙拘禁案件，警政署長黃明昭除於去年11月6至13日辦理「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」，強力掃蕩不法詐欺集團及黑幫犯罪。去年7月起即通令全國警方不間斷清查社區、大樓等治安顧慮出租處所，加強訪視各地區旅館民宿及日租套房，直至今年1月17日已查獲求職詐騙案件80件、犯嫌365名，並救出310名當事人；另結合第三方警政力量，建立各警察機關之友善通報網，與轄區村（里）鄰長、守望相助人員、社區保全（管理）人員及房屋出租(業)者建置即時通報窗口，發覺可疑情資之第一時間即可由警方迅速派員至現場查處。

警方已全力協助求職遭詐騙拘禁案當事人的後續醫療、心理諮商等安置關懷作業，警方呼籲，民眾如有發覺可疑跡象請盡速撥打110或165反詐騙諮詢專線通報警方追查。不要再散布轉傳，造成當事人二次傷害。