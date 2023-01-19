縣長陳福海(中)、民航站主任洪念慈(右)及觀光處長張瑞心(左)。(于家麒攝)

台金空中交通春運管制今(19)日啟動，首日執行情況一路順暢，總計有44班飛機迎回逾5000位民眾返鄉過年。縣長陳福海一早也至機場入境大廳與金門航空站主任洪念慈一同迎接鄉親回家團圓，並發給大家春節福袋、討喜布偶或兔年小提燈，祝賀人人平安幸福、開心過好年！

金門縣政府與航空站今起一連兩天在尚義機場旅客入境大廳辦理「春節返鄉迎接鄉親活動」，現場並安排一連串的團體表演，上午由柏村國小豎笛隊打頭陣，下午則由紫韻箏樂團接力演出，彈奏多首名曲迎接鄉親開心回家團圓；縣長陳福海和航空站主任洪念慈則一同發放福袋、討喜布偶或兔年小提燈，分享過年喜氣。

陳福海表示，非常歡迎所有旅台鄉親回家過年，今年的春運在交通部、民航站、航空公司、縣籍立委陳玉珍及縣府團隊的多方努力合作下，規畫協調了完善的疏運計畫與加班機調度，加上天公作美、風和日麗，春運首日執行情況非常順利，也希望往後幾天老天能夠幫忙帶來好天氣，讓旅外鄉親都能平安回家過年。

金門航空站主任洪念慈則表示，春運首日台金航線共有44班飛機從全台各機場接回逾5000位民眾順利返鄉，而從金門飛台灣的班機也都還有空位可以載客，執行情況順利，預估明天小年夜及後天除夕夜的旅客人流量將達到巔峰，也期望未來幾天能維持好天氣，讓整個春運計畫能順利執行，每個鄉親都能開心返鄉團圓。