黃珮琪（右）與許曦文首次合作。（截自MV）

凱渥新生代演員黃珮琪，去年受邀擔任金馬59屆遞獎大使，近日也與小S女兒Elly許曦文共同擔任魚丁糸〈這天(魚版)〉 的MV女主角。初次合作的2人，在片場還來不及聊上幾句，就必須上演相互爭執、淚崩的橋段，黃珮琪苦笑的說：「一早第一場戲就要對Elly怒吼，內心還覺得有點 不好意思」。

她在MV中飾演高中儀隊隊長 ，與許曦文是儀隊學姐、妹關係，2人初次合作，就必須面對哭戲、憤怒、不耐等豐富情感的對手戲，黃珮琪幽默表示，「幸好我本身淚腺算發達，鏡頭重來幾次還哭得出來。」

為了詮釋儀隊隊長，黃珮琪在開拍前下足苦功，在緊湊的時間內學會刀槍技法，即使練習過程中手指被削掉一層厚厚的皮，也不敢喊痛，趕緊用繃帶綑綁後持續練習，就希望演出順利。對於拍攝，她也特別感謝殷振豪導演的幫助，讓她能夠快速進入角色中，〈這天〉為黃珮琪第一部主演MV的作品，拍攝地恰巧就在她的母校臺北市私立育達高中，她在拍攝過程中也不斷浮現高中回憶。

黃珮琪15歲時榮獲第10屆「凱渥夢幻之星」冠軍，開啟模特兒之路。隨後轉往戲劇發展， 並在電影短片《姊姊》中飾演女主角，此部片更入圍58th金馬最佳劇情短片與多項電影節獎項。去年在59屆金馬頒獎典禮上，受邀擔任遞獎大使，打開圈內知名度，未來發展備受期待。今年更預告將有幾部戲劇作品與大家見面。