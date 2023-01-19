職場上若遇到愛搶功勞、心眼多的同事，恐會影響工作氛圍，讓人難以好好幹活，因此好同事比什麼都重要，關係和諧使工作起來更開心。《靈匣網》分享5個值得信任的星座，他們做事很老實，也沒有壞心思，是工作最佳夥伴。

1、 水瓶座

水瓶座思維靈活，想像力豐富，有著自己獨特見解，不會附和別人，沒有城府也好相處，不屑用小手段獲得事業上的成功，希望憑藉自己的努力與才華，坐到應得的位置，水瓶座從不忌妒別人比他們優秀，遇到強勁對手時，反而會向對方學習，碰到瓶頸總能靠機靈反應解決問題，無論做什麼事，都不會抱著不勞而獲的心態。

2、巨蟹座

巨蟹座個性踏實穩重，不僅行動力強，而且為人老實憨厚，將任務交給他們，絕對不用擔心，巨蟹座在熟識的人面前，會展現出最真誠的一面，坦率的表達自己的想法，雖然有時會有些口無遮攔，但他們並沒有壞心思，一旦看到有人需要幫忙，他們二會不說就會主動提供協助，在職場上不喜歡耍心機，或用不好的手段取得成功。

3、雙魚座

雙魚座非常有同理心，對任何人都非常有禮貌，在許多人眼裡，對他們的評價都是「人品極佳」，雙魚座待人很真誠，無論在哪都很受歡迎，雖然個性好，不過有人損害到他們的利益時，雙魚座絕對不會姑息，但並不會以暴制暴，而是理性處理，所以與雙魚座工作時，不用擔心會出現衝突，他們是值得信任的夥伴。

4、天蠍座

天蠍座城府雖然很深，但並沒有壞心思，個性神秘但很坦蕩，不屑用心機去算計別人，工作上若自己技不如人，他們會想辦法提升自我，而不是採取小手段陷害別人，如果競爭對手比他們強，天蠍座會選擇向對方學習，積累實力與經驗，雖然平時待人冷淡，不過深入了解後，會發現他們其實對人真誠，會願意為朋友付出。

5、金牛座

金牛座個性穩重，做事勤勉又老實，在工作中非常可靠，不會為了蠅頭小利與別人翻臉，很有自己的原則，而且非常有耐性，當別人犯錯時，他們大多會選擇再給對方一次機會，職場上與同事有著深厚感情，雖然金牛座有些固執，但沒有壞心思，做事有條有理，每一件事都會堅持做到好，待人很真誠，是工作中最佳夥伴。