台灣唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」在去年底開幕後，吸引大批鐵道迷入園，而為迎接農曆春節到來，BOT業者應景引進5座10米高以上的大型兔子裝置藝術。（謝佳潾攝）

台灣唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」在去年底開幕後，吸引大批鐵道迷入園，而為迎接農曆春節到來，BOT業者應景引進5座10米高以上的大型兔子裝置藝術。（謝佳潾攝）

台灣唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」在去年底開幕後，吸引大批鐵道迷入園，而為迎接農曆春節到來，BOT業者應景引進5座10米高以上的大型兔子裝置藝術。（謝佳潾攝）

台灣唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」在去年底開幕後，吸引大批鐵道迷入園，而為迎接農曆春節到來，BOT業者應景引進5座10米高以上的大型兔子裝置藝術。（謝佳潾攝）

台灣唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」在去年底開幕後，吸引大批鐵道迷入園，而為迎接農曆春節到來，BOT業者應景引進5座10米高以上的大型兔子裝置藝術。（謝佳潾攝）

台灣唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」在去年底開幕後，吸引大批鐵道迷入園搶看全台僅存的50D（噸）大物車，而為迎接農曆春節到來，BOT業者應景引進5座10米高以上的大型兔子裝置藝術，並將閉園時間延至晚間8點，不僅又掀起搶拍風潮，也讓民眾多了一個走春景點。

鐵道園區座落於潮州占地8公頃，園內除有全台僅存的50D（噸）大物車亮相外，還有14輛具歷史氣息的車輛文物，此外，遊客還能透過預約近距離看到火車機具維修狀況，因此自從開幕後，每天人潮絡繹不絕。

為迎接農曆春節到來，BOT業者也應景地引進5座10米高以上的大型兔子裝置藝術坐鎮園區，期望在春節期間能培養新客群，而效果似乎不錯，春節未至，遊客就先上門搶拍了，業者開心道，對於春節人潮很有信心。

業者指出，因有民眾反映營業時間只到下午5點，無法欣賞園區夜間景色，為此，特地把閉園時間延至8點，並搭配燈光投射在裝置藝術上，讓園區景緻更加驚豔。

業者提醒，免費入園的優惠活動已結束，入園費100元可以抵園內消費50元，而潮州鎮民入園費50元，能折抵50元。