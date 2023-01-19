2022九合一選舉綠營慘敗，閣揆蘇貞昌的去留備受矚目，今(19)日下午最新消息傳來，蘇貞昌在臉書宣佈將率內閣總辭，打破外界揣測懸念。PTT鄉民表示：「終於滾了，史上任期最久」、「終於滾了，你的內閣一個比一個傲慢」、「做這麼爛就不用說冠冕堂皇的話了」、「騙神別走，2024要靠你」、「喪事又喜辦，不愧是民進黨」，不少網友竟都是異口同聲喊「滾」。

「有這四年能為國家做事、為人民服務，是我畢生最大的榮幸。」蘇貞昌在臉書表示，如今總預算案已然通過，為開創新局，他再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，他將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局。

PTT鄉民表示：「早該這樣幹了，終於滾蛋」、「趕快滾出政壇」、「唯一支持蘇院長選總統」、「尸位素餐」、「酸宗痛啦，加油」、「被逼到不得不走才甘願」、「下一步就是2024率全體官員進土城看守所了」、「唐鳳快滾」、「騙神別走，2024要靠你」、「做的爛還硬要霸著位，快滾」、「終於滾了，史上最不要臉的政客衝衝衝」、「KMT:拜託不要」、「搞爛台灣的罪人，滾吧」、「喪事又喜辦，不愧是民進黨 」。

還有人罵「別講得可歌可泣，做得有夠爛」、「花兩兆請你滾，這兩兆內多少利益啊」、「整天只會說謊」、「終於滾了，史上任期最久」、「終於滾了，你的內閣一個比一個傲慢」、「終於要內閣總辭了」、「慢走不送」、「講得好像多偉大一樣」、「在那叫什麼」、「中華民國史上反質詢第一人，有夠秋」、「做這麼爛就不用說這種冠冕堂皇的話了」、「笑死，很愛演，早就安排好人事了吧」、「一群垃圾人渣」。