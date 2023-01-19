過年前總是除舊佈新，各大企業的尾牙旺季，小米今年也貼心準備了「小米年貨節」，24日前在全台小米之家，精選多款熱門手機、智慧家電與3C配件等，祭出各種下殺優惠，像懶人掃除幫手「Xiaomi 掃拖機器人 X10+」就配備了17000Pa強勁吸力、雙風管自動集塵設計與升級的拖地功能，一機就能包辦自動集塵、清洗拖布、熱風烘乾和注水等全方位日常清潔工作，現直降1000元，新年賀歲價2萬5995元，購買滿額再贈小米智慧氣炸鍋 3.5L，不用每天親手打掃，輕鬆過年就靠它。

另外還有過年出門走春，當然少不了要拍下美照，Xiaomi 12 Series擁有頂級的攝影功能、強大處理效能以及絕佳的影音體驗等全方位性能，以Xiaomi ProFocus運動追焦、超級夜景拍攝等功能，捕捉年節走春出遊的每一幕美好畫面，活動期間旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降5500元，新年賀歲價2萬1499元；而小米也將於在小年夜（20日）起到大年初六（27日），於小米商城mi.com加碼發放最高1200元優惠紅包，跟所有米粉一起分享新年喜氣。