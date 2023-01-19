嫌犯利用假交易平台誘騙被害人投資。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐騙機房藏身北市豪宅 特警攻堅破牆逮8嫌

以23歲李姓男子為首的詐欺集團，在北市大同區承租豪宅作為詐欺機房據點，以假求職名義上網招募民眾，如民眾與該集團聯繫時再以投資虛擬貨幣賺取高額報酬的話術，誘使被害人先註冊交易所帳戶，並購買加密貨幣後轉入指定的雲端錢包，刑事局偵查第二大隊與除暴特勤隊循線前往攻堅，破牆進入壓制逮捕李男等8名嫌犯。

警方調查，嫌犯誘騙被害人註冊Maicoin 現代財富及幣安交易所帳戶，購買加密貨幣後轉入其指定的MetaMask小狐狸雲端錢包，並將特定電子錢包地址偽裝成假投資平台「AAEX」、「BTCEX」、「Bitrue」，提供給被害人由MetaMask轉移加密貨幣至詐欺集團操控的電子錢包，並操作假網站製造不實數據，使被害人誤認已完成投資卻損失慘重。

專案小組報請新北地檢署偵辦，查獲李嫌等8嫌到案、電腦主機及螢幕11台、手機23支、存摺18本等贓證物，全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。