宇多田光演唱夯曲獲得百首單曲第二名。（Hit Fm聯播網提供）

Hit Fm聯播網一年一度的「年度百首單曲」票選活動，完整名單從1月15日零時開始揭曉第100名，於1月19日下午3點公佈第1名，最終結果由陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」歌曲〈偷走你的心〉奪冠，這也是九澤CP首次獲得年度百首單曲冠軍，更是歷屆百首單曲冠軍以來，首度以華語雙人組合登上冠軍寶座。

九澤CP開心表示，謝謝大家的支持與投票，這首歌延續〈天黑請睜眼〉帶有甜甜的風格，希望讓粉絲再度融化，這首創作特別的是歌名、歌詞、MV都是同步一起構想的。

他們之前做過蠻多傷心情歌，這次想做點節奏感重一點的、比較調皮好玩的歌曲，便想到警察抓小偷的概念，就把歌名命題為〈偷走你的心〉，整首歌完成的過程玩得超級開心，感謝大家喜歡這樣風格的他們，會做出更多好音樂回饋給歌迷。

近期最具話題性的莫過於日劇《FirstLove初戀》主題曲，由宇多田光演唱的〈FIRST LOVE (2022 MIX)〉獲得2022年度百首單曲第二名的耀眼成績，值得一提的是，1999年宇多田光的〈FIRST LOVE〉就是當年的年度百首單曲冠軍，相隔23年再逆襲回鍋到年度百首單曲亞軍，刷新紀錄。