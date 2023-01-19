曾是女團HKT48成員的筒井莉子，近日驚爆和已婚的日本職棒選手山田遙楓「雙重外遇」，不過兩人堅稱不是戀人關係，但對於已婚還一起在飯店過夜，都語塞回答不出，讓日媒都忍不住調侃。

據《週刊文春》報導，山田遙楓日前到某棒球場自主練習時，有一名女子抱著女兒在場邊觀賞，並用非常「熱情」的眼神守候他，而女子之後準備離開時，山田遙楓也立刻停止練習追出去，而之後日媒也確認這名女子身分，就是HKT48前成員筒井莉子。

而據筒井莉子的朋友透露，筒井莉子和山田遙楓經常去豪華酒店、溫泉旅館過夜，甚至筒井莉子會帶著女兒3人一起去遊樂園玩，並住在旅館，彷彿他們才是「一家三口」。

對此，周刊向筒井莉子求證，她坦言有跟山田遙楓去遊樂園、在飯店過夜，不過否認在交往，但記者進一步詢問「一般來說，兩個已婚人士不會一起在旅館過夜吧？」筒井莉子瞬間語塞。

此外，山田遙楓則表示自己目前和妻子的關係出了一些問題，根本不可能去找下一個交往對象，並坦言有分道揚鑣的念頭，但堅稱和筒井莉子不是戀人關係，只是對於過夜一事，同樣回答不出來，讓日媒都忍不住調侃他們對於「友情」定義，似乎和常人不太一樣。

筒井莉子2020年和前福岡軟銀鷹隊的選手結婚，並生下一女；而原是西武獅球星的山田遙楓，去年因為起被爆出上網惡意攻擊其隊友源田壯亮的老婆，導致被間接交換到火腿隊。