行政院長蘇貞昌19日晚間再度當面向蔡英文總統請辭，待新閣揆指派完畢後，將率內閣總辭，以利總統布展新局，而春節期間、1月20日至1月30日，蘇也沒有公開行程，內閣正式進入看守期。行政院發言人羅秉成19日轉述，蘇貞昌說，現金發放系統已做好協調準備工作，法案三讀便能編列特別預算再送立法院審議，通過後即可發放6000元新春祝福。

蘇貞昌表示，在九合一敗選後接受總統慰留，是基於中央政府總預算正在立法院審議，為了讓政府運作順暢、維持政局穩定，決定留任至立法院會期結束。

蘇貞昌說，感謝朝野支持，如今總預算案已順利通過，而且在新的一年，行政院火速將「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」送請立法院審議，相關的發放系統也已做好協調準備工作，只要立法院三讀通過特別條例取得法源依據，行政院即會依程序編列特別預算送請立法院審議，待審議通過後就能發給全民每人6000元的新春祝福。

羅秉成表示，近期內行政團隊也陸續完成包括屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0、國2甲線、國4台中環線豐原潭子段等諸多重大建設，同時在這段期間發生的蘇花公路大清水隧道的坍塌意外，行政團隊也能合作無間，從疏運到搶通都發揮高度的效率，蘇對此倍感欣慰，並要特別感謝行政團隊的同仁在此期間堅守崗位，鼎力相助，負重前行，使相關福國利民的施政持續運作不輟。

羅秉成又轉述蘇貞昌所言，中國大陸疫情爆發、周邊國家疫情升溫的此時此刻，台灣已經守住經濟、走出疫情，不但始終維持經濟正成長，各項國家福利支出都是史上最高，去年失業率創22年來新低，4年來還能有超乎預算數共9400多億的稅收。

蘇貞昌相信，即使在面對今年全球經濟可能疲弱的狀況，台灣比起世界上其他國家，都有更多應對寒冬的靭性與能力，他由衷感謝蔡英文總統四年來的全力支持與信任，才能與這個行政團隊一起努力做出許多成績。相信在此基礎上，新的行政團隊能夠做得更好，也祝福台灣安好，民豐國富，人民幸福。