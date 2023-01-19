屏縣府為提供今年春節返鄉車潮及屏東燈節所衍生的停車需求，將於21日除夕夜啟用勝利星村空翔區一處路外汽車停車場，共有小型車84格，同時因應縣府春節不打烊的停車收費政策，21日24日（初三）免費提供車輛停放。

屏縣府指出，勝利星村空翔區停車場位於洛陽街與蘭州街口，設置有汽車停車位84席（含婦幼及身障停車位各2席），並配合本府春節不打烊政策，於除夕至初三期間，免費供民眾停車使用。

交旅處長黃國維表示，勝利星村空翔區停車場開放使用，將紓緩勝利星村於節慶、活動期間衍生的停車需求，春節前也將於周邊決策路口設置導引牌面，以指引民眾停車方向，如停車場滿位時，周邊也設有幸福公園停車場及忠孝路等路外停車場，歡迎民眾多加利用。

他提醒民眾，可透過下載屏東go好玩APP、社群媒體及懶人卡等管道掌握周邊停車資訊，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP及「屏東公車」APP查詢。

此外，縣府還表示，25日（初四）起採假日計時收費（每小時20元，當日上限160元），平日計次收費（每次30元）費率，收費時間自早上8時至晚上10時，前來勝利星村走春及賞燈民眾可多加利用。