行政院長蘇貞昌在今（19）日傍晚請辭，並強調，「我再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，我將率全體閣員總辭」，然而新任閣揆跟內閣名單到現在還沒有公布。前民進黨立委林濁水稍早發臉書質疑，中央官員人選蔡、蘇都沒公布，是「總統繼續想想？」

林濁水提到，「蘇貞昌終於正式請辭了，時間在今日下午17:36，但是總統的決斷？總統到現在都沒公開，蘇貞昌臉書也沒講，當下只剩大家在猜，總統則繼續想想？」

對於蘇貞昌面對閣揆去留的心態，林濁水稍早也分析，在他看來，「蘇貞昌不是什麼肚量寬闊的人，因此無論去留，應該都一肚子氣」，但親歷大風大浪，究竟仍然具有在風浪之外逞其雞腸鼠肚的宮鬥想像的政學媒名嘴所無法體會的格局和心情，「雖大有不平之氣，卻無戀棧之意。」

對於下屆行政院長的可能人選，前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接任正副閣揆呼聲最高，不過陳18日在接受媒體訪問時，仍然稱蔡英文並未徵詢過自己，讓外界宛如霧裡看花；而另外一名閣揆熱門人選國安會秘書長顧立雄，據傳已經因為當前職責過於重要，在閣揆爭奪戰提前出局。