即將過年了，許多人都開始回鄉準備和家人團聚，不過YouTuber「台灣家庭在德國」卻在返台時遭到開罰新台幣20萬元，原來是他們的行李箱中帶了一包德國香腸，違反針對非洲豬瘟的相關防疫政策。不過台灣人妻Sophia認為這並非什麼罪大惡極，後續回應引發網友們不滿，掀起熱議。

台灣家庭在德國因攜帶德國香腸入境台灣挨罰20萬元。（台灣家庭在德國Taiwanese family in Germany YouTube）

Sophia近日在YouTube頻道「台灣家庭在德國Taiwanese family in Germany」分享返台影片，透露老公有一個沒有如期抵達的行李箱中，攜帶了一包德國香腸，結果遭到海關開罰20萬元。Sophia表示，她和2名友人得知此事後相當震驚，因為沒聽說過德國是非洲豬瘟疫區、德國肉品檢驗嚴格，也提到帶德國特產是很常見的事，並非什麼罪大惡極，「老公說：這樣罰20萬符合比例原則嗎？」、「老公說這20萬就當作花錢消災，送給台灣一個大紅包吧」。

對此，許多網友回應，「不要用個人觀點評論非洲豬瘟這件事，20萬是你們該付的罰款，不是紅包，請尊重你們的故鄉」、「犯法就是犯法了！沒有什麼不符比例原則這件事，妳這樣的言論給下一代很不好的示範！對妳改觀了耶」。

沒想到Sophia對此回應，文明國家的做法就是不要餵豬廚餘，「這世界上幾乎每個國家都規定不可以帶植物肉品種子之類的，哪個國家要罰20萬？我做人對得起天地，對得起良心」、「如果所有犯法的人，無論犯了哪一條法律，都抓去槍斃，你覺得這樣對嗎？全世界幾乎每個國家都有規定不可以帶肉品植物種子之類的，但哪個國家要罰20萬？德國也不能帶肉品種子植物之類的，但是肉品2公斤以內自己食用是可以的」。

消息傳至Dcard後，網友們紛紛痛批，「太誇張了，她也並不是用宣導的方式在敘述啊，就是抱怨，還繼續做不好的示範，拿別的國家的法律來說，但就是入境台灣啊，超敗好感」、「退訂了，她真有夠噁心，自己的無知，三X送台灣紅包」、「好好笑都宣傳快2年了到現在還不知道攜帶豬肉製品入境要罰20-100萬，還在檢討國家法律違反比例原則？本人在機場工作機場到處都有提醒不要帶肉類製品」。