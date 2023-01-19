柯建銘受訪表示，蘇院長只說了些感謝的話，老兄弟這幾年的支持和並肩作戰，行政立法配合走過所有困境。（游念育攝）

立法院院會今日三讀通過總預算案，行政院長蘇貞昌致意後準備離去，突然折返和民進黨團總召柯建銘握手、交談，引發關注。對此，柯建銘受訪表示，蘇院長只說了些感謝的話，老兄弟這幾年的支持和並肩作戰，行政立法配合走過所有困境。

立法院今召開最後一次院會，稍早已三讀通過「112年度中央政府總預算案」，蘇貞昌依慣例前往立院向立委們致意，離去之前突然折返和柯建銘握手。柯建銘表示，都是說一些感謝的話，感謝自己最支持他。