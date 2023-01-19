為實際落實「行人友善」政策，基隆市長謝國樑、交通處長王圳宏及警察局長張樹德19日上午進行方案落實會議。會中決定將於基隆市12處重點路口加強取締，希望能夠民眾能夠配合。

張樹德表示，目前執行路口行人友善、車輛行經路口未讓行人優先通行違規情形，基隆市警局在17、18日兩天，已在基隆市內重要路口加強宣導，並依《道路交通管理處罰條例》第44條第2項執法取締，共計舉發28件（17日3件、18日25件），本案將持續列為重點工作辦理。

王圳宏指出，依現行交通法規，遇有行人穿越時，不暫停讓行人優先通過者，處新台幣1200元以上3600元以下的罰鍰，切勿以身試法。

謝國樑說，春節期間自己將與警察同仁在12處重點路口，包括「仁二、愛三路口」、「仁五、成功一路」、「仁一、愛三路口」、「信二、義一路口」、「信二、義六路口」、「東明、東信路口」、「明德一路、光明路口」、「明德一路、自治街口」、「源遠路325巷口」、「安一、西定路口」、「安一、樂一路口」、「安樂路二段166巷口」，進行視察，避免春節期間發生意外事故，讓民眾能夠安全過年。

基隆市警察局呼籲，車輛駕駛人行經路口應慢、看、停，禮讓行人優先通行，而行人穿越道路時也要有安全防禦的觀念，除依紅綠燈指示穿越外，更應注意左右來車，切勿當低頭族；高齡者過馬路時，應特別注意行人號誌，如有綠燈秒數不足情形，請勿再進入路口，避免陷入車陣中，增加遭碰撞風險。提醒駕駛人務必遵守交通規則，警方將持續宣導「車輛行近行人穿越道，應暫停讓行人優先通行」的觀念，亦針對車輛路口不停讓行人違規加強取締，以保障行人用路安全。