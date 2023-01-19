高雄一名單親媽媽小櫻（化名）與人夫發生不倫戀，小櫻不僅傳送清涼照給男方，更與對方發生多次性行為，正宮發現後氣得告上法院，小櫻則辯稱是人夫稱讚她「餵母乳」的畫面很美，自己是一時心軟才接受對方的追求，法官勘驗相關證據，判單親媽須賠償人妻30萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻主張與丈夫結婚多年，育有2名子女，婚姻生活本幸福美滿，怎料小櫻（化名）明知丈夫已婚，竟自去年4月間起與丈夫開始交往，並經常傳送穿著清涼之裸露照片給丈夫，2人甚至在住所發生性行為8次，並在汽車旅館發生性行為2次。

不僅如此，去年丈夫帶家人出遊，小櫻竟要求一同前往，且於出遊時向她宣稱僅是丈夫的同事，蓄意隱瞞2人交往情事，直到丈夫提出分手，小櫻不僅不願接受，更不斷以電話、簡訊、通訊軟體訊息騷擾丈夫，小櫻行為已侵害她的配偶權，憤而提告求償50萬元。

法庭審理時，小櫻辯稱與人夫因業務往來，人夫不斷藉故私下聯繫且糾纏她，訴說自己婚姻不幸福，要與她當紅粉知己，自己當時為單親媽媽，獨力照顧扶養小孩，故一時心軟而接受他的追求，而照片是人夫曾說她親餵母乳照片很美而傳送。

法官審酌小櫻明知人夫為有配偶之人，仍故意傳送穿著清涼之裸露照片，並與對方發生性行為10次，均屬故意侵害人妻配偶權，因此判小櫻須賠償人妻30萬元，可上訴。