經典動漫《灌籃高手》電影上映後再掀熱潮，短短3天飆破7000萬票房，一名網友日前去電影院觀影時，突然聽見後面的觀眾大喊「ㄘㄨㄚˋ可」，讓他感到納悶，想知道究竟哪種人會在電影院喊「ㄘㄨㄚˋ可」，貼文一出讓許多網友笑翻，甚至有人直說「喊ㄘㄨㄚˋ可真的都老人，老到好笑」。

原PO在PTT八卦板發文，自稱是「超級籃球人」，昨（18）日和老婆去電影院看《灌籃高手》時，有一幕是三井壽正要投三分球，結果球還在半空中，原PO就聽到旁邊有人小小聲地喊「涮」，甚至背後還有人喊「ㄘㄨㄚˋ可」。

原PO表示，雖然這部電影熱血又感人，讓他們夫妻倆雙雙落淚，「但這是電影院，不是在看球賽欸！」對此，原PO也忍不住好奇發問：「會在電影院喊ㄘㄨㄚˋ可的，都是什麼人？」

貼文曝光後，就有網友指出，「ㄘㄨㄚˋ可」的發音狀似投進三分球時，籃球摩擦到籃網的聲音。不少網友笑說，「好久沒聽到有人講這個」、「好懷舊，那個年代很多男生id都是truck」、「至少35歲」、「整個電影院都老人臭」、「喊ㄘㄨㄚˋ可的真的都老人，老到好笑」、「我旁邊的還喊打手進不算XD」、「前幾天去看還真的有人喊」。