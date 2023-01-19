舞蹈空間舞團跨國共製作品《異托邦喧嘩．沉默不再》，將在年後首度赴德國參加2023海德堡舞蹈雙年展，今年主題為「舞出自由」，參與該雙年展的還有國際知名的法國瑪姬瑪漢舞團，是疫情後難得的國際交流。

《異托邦喧嘩．沉默不再》是台北表演藝術中心與巴塞隆納花市劇場、海牙科索劇場共製節目，2021年於花市劇場首演，2022年在台北演出。

編舞家瑪芮娜．麥斯卡利認為，舞蹈空間舞者為這個製作創造出豐富且獨特的變化，更難能可貴的是能夠專注聆聽彼此，成功塑造出在「異托邦」相互扶持的理想世界。

因此，瑪芮娜將在台灣演出的版本，視為未來唯一的代表版本，取代以往「歐洲卡司走歐洲，台灣卡司走亞洲」的模式，由舞蹈空間代表參與海德堡舞蹈雙年展，編舞者也列名瑪芮娜及舞蹈空間舞者共同創作。

主辦雙年展的海德堡舞蹈劇場藝術總監伊凡．沛瑞茲（Iván Pérez），曾為舞團兩度創作，包括由兩廳院主辦發表的《迴》以及《Becoming》，舞蹈空間舞團也有兩名舞者長駐該團。這次受邀參與伊凡主辦的雙年展，2024年海德堡舞蹈劇場也預計來台共同展演，持續延展合作關係。舞蹈空間即將於1月28日出發。