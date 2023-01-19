梅嶺梅花陸續盛開，春節將大爆發，連日來已湧現賞梅人潮。(陳居峰提供／曹婷婷台南傳真)

台南市交通局初一起一連8天安排賞梅接駁車。(台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真)

往年梅嶺梅花約在元月中旬開始綻放，今年春節連假剛好遇到梅花大爆發，也是近30年來首度能在過年時賞梅，梅嶺農民陳居峰表示，逢梅花又晚開，梅花盛開期遇上農曆年，「30年難得一見」，近幾天已湧現賞梅人潮，由於往年梅嶺過年人潮集中在初二到初四，今年預期過年期間天天都有賞梅人潮。

為紓解大量車潮湧入梅嶺，交通局從22日（大年初一）起一連8天推出賞梅接駁車，呼籲春節期間，自行開車民眾可將車輛停放於台3線「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於楠西區水庫路9號）搭乘免費接駁車上山，同時呼籲民眾多使用大台南公車，從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘綠22前往梅嶺。

交通局長王銘德表示，梅嶺風景區約有300席停車位，梅嶺花季適逢春節連續假期，為避免民眾春遊賞花造成大塞車，提醒自行開車的朋友配合警察局交通管制引導，並多加留意警廣或沿線管制公告。

此外，欲搭乘接駁車的民眾，也請依照引導前往「綠柏園」停放，再搭乘免費接駁車上山，接駁車於22日至29日行駛，行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9時運行，末班車下山為下午4時，每20分鐘1班次，依人潮機動加班。

除了梅嶺賞梅有接駁車，王銘德說，特定春遊熱區也規畫免費停車接駁車，包括安平老街3線免費接駁車，鹽水月津港燈節接駁車（新營太子宮至橋南老街）、龍崎空山祭接駁車（文衡殿至龍崎國小），月津港燈節可搭乘棕幹線公車、龍崎空山祭可搭乘紅幹線公車，歡迎民眾多加利用並注意公告資訊。

梅農陳居峰說，先前幾波鋒面催化下，今年梅嶺梅花開得情形不錯，不過，這幾天氣候轉熱，梅花也易受氣溫影響花況，提醒民眾「賞梅要把握時機」。