大陸富商汪小菲前年11月和女星大S（徐熙媛）離婚後，與大陸藝人張穎穎傳緋聞，但認愛短短2個月就鬧分手，張穎穎反擊張蘭後，又罵汪小菲「誰接觸他家誰會瘋」，還點讚「蘭姐跟菲哥睡吧」的留言。有鄉民好奇汪小菲家財萬貫，為何留不住大S、張穎穎？大批網友均點出最大問題為「媽寶」。

網友19日在PTT八卦版以標題「汪小菲女人怎麼都想離開他呀？」發文，提及鄉民常說有錢就有女人，以汪小菲的財力來說，能負擔價值不斐的床墊，家境算是頂尖，不理解大S為何甘願再婚較不富裕的具俊曄，張穎穎也離他而去。

網友好奇汪小菲很有錢，為何女人都想離開他。（圖／PTT）

此文一出，引起熱烈的討論，許多鄉民都認為有可能跟張蘭有關，「為何女人都想離開他，問題出在另一個女人身上」、「這種會在直播邊帶貨邊罵媳婦的，嚇死」、「他媽那副德行正常人應該都受不了吧」、「媽媽管很大」，更批評汪小菲不但是媽寶，情緒管理也有問題。

網友認為張蘭是汪小菲感情不順的主因。（圖／中時資料照）

汪小菲去年11月和大S因家用鬧得腥風血雨，連張蘭都加入戰局，替兒子發聲明稿，導致汪小菲被冠上「媽寶男」的臭名。至於被指EQ差的原因，源自於汪小菲只要氣頭上，就會情緒失控地狂PO文或開直播罵人，大S、小S、具俊曄、大S律師等人都曾被他批評。