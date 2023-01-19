台中38歲青年農民洪登祐於2017年返鄉從農，接受烏日區農會輔導至今逾6年，平時以種植小番茄為主，去年首度嘗試種植栗南瓜，日前參加草屯鎮農會舉辦「美栗南瓜－全國栗南瓜品質評鑑活動」意外拔得頭籌，榮獲全國第1名；烏日區農會總幹事張漢強等人19日至洪登祐家中祝賀並為其貼上紅榜。

洪登祐過去幾年都是種植小番茄，於去年初次嘗試種植南瓜，日前參加草屯鎮農會舉辦「美栗南瓜－全國栗南瓜品質評鑑活動」榮獲「特等獎」全國第1名，讓他直呼「不敢相信」，更謙虛表示，原本是抱著累積經驗的心情參賽，意外獲得第1名是運氣好，也要感謝烏日區農會產銷班副班長林壬癸輔導。

洪登祐表示，種植的南瓜的環境很重要，他選在南投仁愛鄉的瑞岩部落種植，那裡海拔較高、日夜溫差大，可以讓南瓜的果實外觀、果肉和甜度等方面有較好的品質；他說，今年很多作物受氣候影響品質不穩，南瓜成熟後影響相較小，跟著時程走即可，他大約每周要來回台中、南投2次，但不覺得累。

洪登祐說，他在2017年加入青年農民輔導計畫時被分發至烏日地區的農場實習，後加入蔬菜產銷班，平常農會會根據青農的需求開設作物的課程、邀請專家分享交流，讓他學習許多，也長期與烏日區農會維持良好的互動，預計未來也要在烏日租地耕種。

張漢強說，很開心看到農會輔導的青年農民首次參加全國性競賽就榮獲特等獎殊榮，代表烏農會致力於輔導轄內青年農民往精緻農業的路上向前邁進，期許轄內的農友每年都有好收成，不論種植什麼作物，品質都能逐漸提升，烏日區農會會秉持落地生根、深耕在地的精神，跟農友共榮共贏。