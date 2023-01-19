環保局在南屯市場辦理自備購物袋宣導活動，發送「錢兔似錦」春聯及選舉旗幟回收再製購物袋給採買年貨的市民。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府環境保護局與南屯市場自治管理委合作，員會日前在南屯市場辦理自備購物袋宣導活動，發送「錢兔似錦」春聯及選舉旗幟回收再製購物袋給採買年貨的市民。現場反應熱烈，150個回收購物袋索取一空。環保局指出，鼓勵市民養成自備購物袋的習慣，以綠色行動力支持環保綠生活。

南屯區清潔隊長陳秀玲表示，清潔隊回收廣告及選舉布旗，再由資源回收環保志工車縫成環保購物袋，2個布旗可車1個購物袋，約需花1小時製作，讓資源回收循環再利用。這個場次邀請回收志工協助，一起發送150個購物袋及春聯，現場反應熱烈，有遠從北屯區水湳市場及北區台中公園附近的市民，到場領取購物袋響應環保。

南屯市場自治會長陳連炳表示，南屯市場位於南屯老街南來北往的正中心，為南屯地區最具代表的傳統早市，大約70個攤位，早期攤位普遍使用塑膠袋盛裝貨品，近年攤商響應環保日習慣不主動提供塑膠袋，同時也會配合宣導市民自備購物袋，養成民眾綠色生活行為，一起用行動做環保。

環保局長陳宏益表示，為鼓勵市民養成自備購物袋的習慣，環保局結合各行業提供市民如現金折扣、餐點加量或贈小禮物等優惠，例如珍品蔘藥行可折扣10元，在大慶夜市可享餐點加量，目前已有869家業者成為不塑商店。